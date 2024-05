Liontown Resources Ltd est un producteur de minéraux pour batteries basé en Australie. La société contrôle deux importants gisements de lithium en roche dure. Les projets de la société comprennent le projet Kathleen Valley et le projet Buldania. Le projet Kathleen Valley est situé dans une région minière bien établie, à environ 60 kilomètres au nord de Leinster et 680 kilomètres au nord-est de Perth, en Australie occidentale. Le projet de lithium de Kathleen Valley est un actif de niveau 1 dans le domaine des métaux de batterie, avec une teneur et une échelle excellentes dans l'un des meilleurs districts miniers du monde. Le projet Buldania est situé dans la province des champs aurifères de l'est de l'Australie occidentale, à environ 600 kilomètres à l'est de Perth. Le projet est proche des principales infrastructures routières et ferroviaires, avec un accès direct au port d'Esperance, situé à 200 kilomètres au sud. Le projet d'expansion en aval de la société comprend l'étude du potentiel d'une raffinerie intégrée pour valoriser le spodumène de la mine de Kathleen Valley en produits de lithium de plus grande valeur.

Secteur Exploitations minières et métallurgie