Liontown Resources Limited a annoncé la nomination de M. Ian Wells à son conseil d'administration en tant que directeur non exécutif indépendant, à compter du 1er janvier 2024. La nomination de M. Wells fait suite au départ à la retraite prévu de M. Anthony Cipriano, qui quittera le conseil d'administration après près de 10 ans en tant qu'administrateur non exécutif.

M. Wells est un professionnel de la finance très respecté et expérimenté, avec plus de 20 ans d'expérience opérationnelle dans toutes les fonctions financières, et dans un éventail d'industries, y compris les infrastructures minières, portuaires, ferroviaires et énergétiques. Plus récemment, M. Wells a occupé le poste de directeur financier de Fortescue Metals Group Limited, société classée dans le Top 10 de l'ASX, pendant cinq ans, jusqu'en janvier 2023.

Il est un cadre supérieur et un dirigeant qui possède une expertise en matière de finance d'entreprise, de financement de plusieurs milliards de dollars, de gestion des capitaux et de transformation de l'entreprise. M. Wells est titulaire d'une licence en commerce (comptabilité) de l'université Curtin, est membre de CPA Australia et diplômé de l'Australian Institute of Company Directors. Compte tenu de son expertise financière, M. Wells devrait remplacer M. Cipriano à la présidence du comité d'audit de la société.

M. Cipriano a rejoint le conseil d'administration de Liontown en tant que directeur non exécutif en Juillet 2014 et a servi la société en tant que principal directeur non exécutif indépendant, ainsi que le président du comité d'audit et un membre du comité de rémunération. Il a apporté une contribution substantielle à la société, qui est passée du statut d'explorateur à celui de société minière en phase de pré-production. Avec la finalisation récente du financement par emprunt et par actions pour mener le projet de lithium de Kathleen Valley jusqu'à la production et au-delà, M. Cipriano a estimé que le moment était venu d'annoncer son départ à la retraite, qui prendra effet le 31 décembre 2023.