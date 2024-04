Liontrust Asset Management PLC est une société holding basée au Royaume-Uni. La société est spécialisée dans la gestion de fonds. Par l'intermédiaire de ses filiales, Liontrust Fund Partners LLP, elle gère des fonds communs de placement ; Liontrust Investment Partners LLP et Liontrust Portfolio Management Limited fournissent des services de gestion d'investissements à des investisseurs professionnels directement, par l'intermédiaire de consultants en investissements et d'autres conseillers professionnels ; et Liontrust International (Luxembourg) S.A. exerce des activités de distribution. Elle investit pour le compte de ses clients, tels que des investisseurs institutionnels, des intermédiaires professionnels et des investisseurs privés qui sont principalement, mais pas exclusivement, basés au Royaume-Uni et en Europe. Ces investissements sont gérés par le biais de fonds, de portefeuilles et de comptes distincts. Ces actifs sont investis dans le but de fournir une performance à long terme afin d'aider les clients à atteindre leurs objectifs d'investissement.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds