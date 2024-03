Liontrust Asset Management PLC est une société de portefeuille basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans des activités de gestion de fonds spécialisés. La société investit principalement dans des actions mondiales, des titres à revenu fixe mondiaux, des investissements durables et des portefeuilles et fonds multi-actifs. La société, par le biais de sa filiale Liontrust Fund Partners LLP, est engagée dans la gestion de fonds communs de placement. Par l'intermédiaire de Liontrust Investment Partners LLP, la société propose des services de gestion d'investissement aux investisseurs professionnels directement, par l'intermédiaire de consultants en investissement et d'autres conseillers professionnels. Par l'intermédiaire de Liontrust International (Luxembourg) S.A., la société exerce des activités de distribution. Par l'intermédiaire de Liontrust Portfolio Management Limited, la société propose des services de gestion des investissements aux investisseurs professionnels directement, par l'intermédiaire de consultants en investissement et d'autres conseillers professionnels.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds