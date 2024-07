(Alliance News) - Liontrust Asset Management PLC a fait état mercredi d'une baisse de ses actifs sous gestion et de ses conseils au premier trimestre de son exercice financier, mais s'est montré optimiste quant à ses perspectives.

La société Liontrust, dont le siège est à Londres et qui se concentre sur la gestion active à long terme des investissements, a déclaré qu'elle pensait que le résultat des dernières élections au Royaume-Uni devrait "annoncer une période de stabilité qui sera positive pour les marchés financiers". Il est encourageant de constater que le nouveau gouvernement a un programme favorable à la croissance et qu'il s'est engagé à simplifier les retraites".

Les actifs gérés et conseillés s'élevaient à 27,04 milliards de livres sterling à la fin du mois de juin, soit une baisse de 2,8 % par rapport au trimestre précédent (27,82 milliards de livres sterling).

Elle a enregistré des sorties nettes de capitaux de 923 millions de livres sterling, bien que les performances du marché et des investissements aient été positives à hauteur de 139 millions de livres sterling. Liontrust a noté que les sorties nettes ont ralenti par rapport à l'année précédente, où elles s'élevaient à 1,6 milliard de livres sterling.

Le directeur général, John Ions, a ajouté : "Il est encourageant de constater que le nouveau gouvernement a un programme favorable à la croissance et qu'il s'est engagé à simplifier les pensions. Avec la baisse de l'inflation et l'attente d'une réduction des taux d'intérêt, cela devrait encourager les investisseurs internationaux à revenir au Royaume-Uni et stimuler les flux de capitaux vers le marché boursier. Étant donné que les particuliers doivent de plus en plus épargner pour leur retraite, les perspectives des gestionnaires d'actifs s'en trouveront considérablement améliorées. Liontrust est bien placé pour faire face à cette amélioration de l'environnement, car nous disposons d'une marque et d'une distribution solides, de processus d'investissement robustes et d'une réputation de premier plan en matière de gestion des actions britanniques".

Les actions de Liontrust ont augmenté de 2,6 % à 619,60 pence chacune mercredi matin à Londres.

