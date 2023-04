Liontrust répond à la déclaration de GAM concernant la combinaison des deux sociétés

(Alliance News) - GAM Holding AG a déclaré lundi qu'elle prévoyait de fournir une mise à jour le ou avant le 4 mai concernant son éventuel rapprochement avec Liontrust Asset Management PLC.

Prenant acte de l'annonce de GAM, Liontrust, un gestionnaire d'actifs basé à Londres, a déclaré qu'il n'y a aucune certitude que les discussions aboutiront à une offre formelle concernant l'acquisition proposée de la totalité du capital social émis de GAM par Liontrust.

Liontrust a annoncé la semaine dernière qu'il était en pourparlers pour acquérir la société de gestion d'actifs cotée à Zurich afin de combiner les deux entreprises.

GAM a connu des difficultés ces dernières années, aggravées par les turbulences de la société de financement de la chaîne d'approvisionnement Greensill Capital. En mars 2021, GAM a fermé le fonds GAM Greensill Supply Chain Finance aux souscriptions et aux rachats.

Avant cela, il a évincé le directeur des investissements unique chef de l'unité d'affaires Tim Haywood tête en février 2019 à la suite d'une enquête sur l'inconduite.

En mars 2022, la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a déclaré avoir infligé une amende de 9,1 millions de livres sterling à GAM International Management Ltd pour "ne pas avoir mené ses activités avec le soin et l'attention nécessaires" et n'avoir pas géré correctement les conflits d'intérêts. Haywood lui-même a été condamné à une amende de 230 037 GBP.

Les actions de Liontrust étaient en hausse de 1,1 % à 850,50 pence chacune à Londres lundi matin.

Les actions de GAM étaient en hausse de 0,4 % à CHF 0,71 chacune à Zurich.

Par Sabrina Penty ; journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.