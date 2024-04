Lipella Pharmaceuticals Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique. Elle se concentre sur le développement de nouveaux médicaments en reformulant les agents actifs des médicaments génériques existants et en optimisant ces reformulations pour de nouvelles applications. Ses principaux produits candidats sont LP-10, LP-310 et LP-410. LP-10 est le nom de développement de sa reformulation du tacrolimus spécifiquement optimisée pour le dépôt topique sur la surface interne de la lumière de la vessie en utilisant une plateforme propriétaire d'administration de médicaments. LP-310 est le nom de développement de sa formulation orale liposomale de tacrolimus spécifiquement optimisée pour une administration locale sur la muqueuse buccale. Elle développe également une formulation orale liposomale de tacrolimus, LP-410, pour le traitement de la maladie du greffon contre l'hôte (GVHD). Le LP-410 est un rinçage oral, comme le LP-310, mais son système de confinement est différent. Le LP-410 cible les mécanismes sous-jacents de la GVHD orale, ce qui pourrait constituer une option thérapeutique sûre et efficace pour les personnes concernées.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale