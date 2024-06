Lipocine Inc. a annoncé les résultats positifs d'une étude de base démontrant la bioéquivalence du LPCN 1154 avec la brexanolone IV dans le cadre d'une étude pharmacocinétique (PK) pivotale permettant de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché (NDA). Lipocine développe le LPCN 1154, brexanolone orale, pour le traitement de la dépression post-partum (DPP). La Food & Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté la proposition de Lipocine de déposer une demande de NDA 505(b)(2) sur la base d'une seule étude pharmacocinétique pivot comparant l'exposition du LPCN 1154 à la perfusion IV approuvée de brexanolone.

La brexanolone intraveineuse est approuvée sur la base de preuves démontrant l'efficacité et l'innocuité de deux schémas posologiques avec différents débits de perfusion maximum de 60 µg/kg/h (IV60) ou 90 µg/kg/h (IV90). Lipocine vise une soumission de NDA d'ici la fin du quatrième trimestre 2024. Selon les directives de bioéquivalence publiées par la FDA1, les critères pour établir la bioéquivalence sont que les rapports de moyenne géométrique (GMR) et les intervalles de confiance (IC) correspondants à 90 % pour l'AUC0-t, l'AUC0-8 et la Cmax (mesures clés de l'exposition au médicament) se situent entre 80 % et 125 % pour les produits testés par rapport aux produits de référence.

L'étude pharmacocinétique pivotale est une étude ouverte, randomisée et croisée, menée chez 24 femmes ménopausées en bonne santé, utilisant la formulation "à commercialiser" et le schéma posologique oral du LPCN 1154, ainsi que la formulation commerciale de brexanolone administrée par voie intraveineuse selon le schéma de perfusion à haute dose approuvé (IV90). L'objectif principal de l'étude est de comparer la pharmacocinétique d'un régime multidose de LPCN 1154 par voie orale (produit test) à celle de la brexanolone par perfusion IV (produit de référence). Vingt-quatre femmes post-ménopausées ont été randomisées (ensemble de sécurité), et toutes ont terminé le dosage dans les deux périodes d'étude.

L'ensemble des données d'analyse pharmacocinétique comprend 23 participantes ; les données d'une participante répondant aux critères de valeurs aberrantes ont été exclues. Le LPCN 1154 et la brexanolone IV90 étaient bioéquivalents d'après les RGM et les IC à 90 % pour la Cmax, l'ASC0-8 et l'ASC0-t, qui répondaient aux critères établis. Tel que ciblé, le creux de la moyenne géométrique du LPCN 1154 était plus élevé que le creux de la brexanolone IV (IC géométrique inférieur à 90 %).

Le traitement par LPCN 1154 a été bien toléré et aucun événement de sédation ou de somnolence n'a été observé. Tous les événements étaient légers ou modérés, et aucun événement indésirable grave ou sévère n'est survenu. Les événements liés à l'étude qui ont été signalés sont les suivants : réaction au site de ponction veineuse, maux de tête, arthralgie, fatigue, étourdissements, douleurs lombaires et douleurs pelviennes ; aucun événement n'a été signalé par plus de deux participants.

La DPP est un trouble dépressif majeur qui se manifeste soit pendant la grossesse, soit dans les quatre semaines suivant l'accouchement, et dont les symptômes persistent jusqu'à 12 mois après l'accouchement. Il existe un besoin non satisfait d'un produit oral à action rapide présentant un profil d'efficacité et de sécurité amélioré pour traiter la DPP. Le LPCN 1154 oral, composé d'un stéroïde neuroactif bioidentique, est conçu pour apporter un soulagement rapide avec une efficacité robuste et un dosage ambulatoire en 48 heures.

Des rapports récents suggèrent que la taille du marché de la DPP est plus importante que les estimations précédentes. Environ 500 000 femmes sont touchées par la DPP chaque année aux États-Unis et, selon le CDC, on estime à 175 000 le nombre de femmes souffrant de DPP modérée à sévère. La sensibilisation accrue des médecins et des patients à la DPP devrait se traduire par des taux de diagnostic plus élevés et un plus grand nombre de patients en quête d'un traitement.