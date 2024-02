Lisata Therapeutics, Inc. est une société pharmaceutique en phase clinique. La société est engagée dans la découverte, le développement et la commercialisation de thérapies pour le traitement des tumeurs solides avancées et d'autres maladies. Son principal produit candidat de recherche, LSTA1, est conçu pour activer une nouvelle voie d'absorption qui permet aux médicaments anticancéreux co-administrés ou fixés de pénétrer dans les tumeurs solides. LSTA1 active ce système de transport actif d'une manière spécifique à la tumeur, ce qui permet aux médicaments anticancéreux coadministrés par voie systémique de pénétrer et de s'accumuler dans la tumeur, alors que les tissus normaux ne sont pas affectés. LSTA1 a également le potentiel de modifier le microenvironnement tumoral (TME). LSTA1 peut également modifier le microenvironnement tumoral. L'entreprise explore le potentiel de LSTA1 pour permettre une variété de modalités de traitement pour traiter une gamme de tumeurs solides. En outre, elle a des programmes de développement clinique basés sur sa plateforme technologique de thérapie cellulaire CD34+ autologue.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale