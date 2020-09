Lisi : Mainfirst initie la couverture et se montre prudent

30/09/2020 | 14:59

Mainfirst initie la couverture de Lisi en recommandant de conserver ses positions et cible un cours de 18 euros. Le broker rappelle que la valeur est en recul de 43% depuis le début de l'année.



Mainfirst salue par ailleurs les performances du Lisi au 1er semestre, notamment au regard du taux de marge et de la trésorerie, ' parmi les meilleurs du secteur '.



A terme, l'entreprise devrait notamment profiter de la construction du 737MAX et de l'augmentation de la production automobile. Cependant, ' nous pensons qu'à court terme le consensus actuel est largement trop optimiste sur la trajectoire de reprise ', estime Mainfirst.





