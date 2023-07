LISI : Oddo BHF relève son objectif de cours sur le titre

Oddo BHF maintient sa note de surperformance sur le titre Lisi avec un objectif de cours relevé de 27 à 30 euros.



Après un 1er trimestre 'de qualité' avec une hausse organique de 15%, Oddo BHF anticipe 'un 2e trimestre également de bonne facture avec une croissance organique voisine de 15% soit une performance similaire pour l'ensemble du semestre'.



L'analyste table sur un ROC annuel de 95 ME, légèrement révisé en baisse (vs 100 ME préalablement +6.5% YoY) traduisant une MOPC de 5.8% (vs 6.3% YoY, -50 pb) en ligne avec les objectifs du management de dégradation de la profitabilité en valeur relative.



'Le principal challenge est la maîtrise des coûts et la capacité à répercuter la hausse des coûts sur les prix de vente', souligne le broker.



Pour 2024, Oddo BHF laisse inchangée son estimation de ROC de 113 ME (+19% YoY) soit une MOPC de 6.5% (+70 pb) en ligne avec le consensus.



