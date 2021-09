Lisi : Oddo BHF relève son opinion

Oddo BHF relève son opinion sur Lisi de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours remonté de 31 à 35 euros, retenant d'un roadshow 'une tonalité favorable qui confirme les propos tenus lors de la publication des résultats semestriels'.



'Le groupe a confirmé l'accélération attendue de l'activité au sein du pôle aéronautique à compter de 2022', souligne l'analyste, qui dans ce contexte, et sur la base de ses hypothèses sectorielles, a retenu une nette accélération de l'activité en 2022.



Le bureau d'études anticipe ainsi pour l'année prochaine un chiffre d'affaires en croissance de 14% et un résultat opérationnel courant en hausse de 53% à 116,5 millions d'euros, contre 76 millions en 2021, soit une marge de 8,3% (contre 6,2% en 2021).



