LISI S A : A suivre aujourd'hui

Les comptes de Lisi sont de retour dans le vert en 2021. L’an dernier, l’équipementier pour l’aéronautique, l’automobile et le médical a ainsi dégagé un bénéfice net de 44 millions d'euros, à comparer avec une perte nette de 37,3 millions d’euros en 2020. Pour sa part, le résultat opérationnel courant s'inscrit à 66,6 millions d'euros (+60,5% sur un an), d'où il découle une marge de 5,7%, contre 3,4% en 2020. Quant au chiffre d'affaires, il ressort à 1,16 milliard d’euros, en baisse de 5,4%.



Compte tenu de ses performances, Lisi proposera le versement d'un dividende de 0,29 euro par action.



Sous réserve d'un contexte sanitaire et économique préservé, Lisi dit qu'il devrait retrouver en 2022 une croissance organique de son activité et continuer à améliorer ses principaux indicateurs financiers.



En parallèle, le free cash flow restera positif, tout en assurant la hausse prévue des investissements en équipements et en productivité.