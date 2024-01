LISI S A : A suivre aujourd'hui

L’action Lisi (-10,04% à 21,50 euros) a enregistré vendredi le plus fort repli du marché SRD à la suite de la cession d’environ 4% de son capital au prix de 21 euros par action par Peugeot Invest. 1,9 million de titres Lisi ont été cédés pour environ 40 millions d’euros dans le cadre d’un placement réalisé par la construction accélérée d’un livre d’ordres réservé aux investisseurs institutionnels. A la suite de cette transaction, la holding qui représente les intérêts de la famille Peugeot détient environ 10% du capital et 5% des droits de vote du groupe



Cette opération intervient après la réorganisation de la structure actionnariale de Lisi, à laquelle Peugeot Invest a contribué aux côtés des autres actionnaires familiaux (Kohler et Viellard) de la société l'année dernière. Cette réorganisation capitalistique avait permis à Peugeot Invest de céder une partie de sa participation en direct. Au 30 décembre 2022, la holding détenait 19% du capital de Lisi, directement et indirectement.



Peugeot Invest, représentée au sein de la gouvernance de la société, indique qu'elle "continuera de jouer son rôle d'actionnaire actif et confirme son soutien au management et à sa stratégie". Peugeot Invest s'engage à ne pas céder de titres durant une période de 180 jours après le règlement-livraison du placement, sous réserve de certaines exceptions usuelles.



Lisi dévoilera ses résultats annuels le 22 février après la clôture. Sur les 9 premiers mois de 2023, son chiffre d'affaires a augmenté de 15,9% à 1,218 milliard d'euros. Ses revenus annuels sont attendus en forte progression et ses "principaux indicateurs financiers" devraient enregistrer une progression en valeur absolue. Cette dernière hausse reste cependant "conditionnée par l'issue favorable des négociations commerciales en cours". Enfin, Lisi table sur un free cash flow positif.