LISI S A : AUTOMOTIVE Former à Delle va bénéficier du fonds de modernisation automobile

LISI AUTOMOTIVE Former à Delle va bénéficier

du fonds de modernisation automobile

Grandvillars, France - le 15 septembre 2020

Annoncé le 26 mai 2020, par le Président de la République, le plan de soutien du secteur automobile vise à soutenir les investissements de modernisation de la filière. Après avoir répondu à l'appel à Manifestation d'Intérêt lancé en juin et juillet derniers, l'établissement LISI AUTOMOTIVE Former de Delle, Territoire de Belfort (90), fait partie des 13 premiers lauréats de ce fonds de soutien. L'usine de Delle entend donner une nouvelle orientation à son offre produit et moderniser son outil de production.

LISI AUTOMOTIVE, division automobile du groupe franc-comtois LISI est un acteur majeur des solutions d'assemblage et des composants mécaniques de sécurité. Elle se positionne comme un fournisseur durable et partenaire de développement des constructeurs et équipementiers automobiles pour les véhicules de demain, connectés, plus légers, et de plus en plus électrifiés.

L'usine LISI AUTOMOTIVE Former de Delle située dans le Territoire de Belfort est un site fournisseur de référence pour les vis de moteur thermique essence et diesel pour les constructeurs européens.

Face au déclin des moteurs thermiques et dans le cadre de la montée en puissance de l'électrification des véhicules, un projet de diversification de l'offre produit du site cible une nouvelle famille à fort potentiel : les composants utilisés pour la transmission de puissance d'un moteur électrique vers un organe de confort de l'habitacle du véhicule du futur.

De nombreuses sollicitations des équipementiers sont actuellement en cours de chiffrage par les équipes de

LISI AUTOMOTIVE.

L'usine LISI AUTOMOTIVE Former de Delle devrait ainsi percevoir une part de l'enveloppe de 7,5 M€ partagée entre les 13 premiers lauréats du secteur automobile.

Ce projet d'industrialisation accompagne une transformation profonde du site de Delle engagée depuis 2016 dont de nouveaux espaces de travail dédiés à l'innovation collaborative.

Le titre LISI est côté sur Euronext Paris, compartiment A et appartient aux indices CAC® AERO & DEF., CAC® All Shares, CAC® Industrials, sous le code ISIN : FR 0000050353. LISI est un des leaders mondiaux des fixations et composants d'assemblage destinés aux secteurs Aéronautique, Automobile et d'implants médicaux.

