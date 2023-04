LISI S A : Communiqué de mise à disposition des informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables relatives à LISI dans le cadre de son offre publique de rachat d'actions

1 Société anonyme, à conseil d'administration, au capital de 3.189.900 euros ayant son siège social 6 rue Juvénal Viellard, 90600 Grandvillars, immatriculée sous le numéro 535 720 700 RCS Belfort, contrôlée conjointement par la société CIKO et la société VMC, qui sont respectivement le holding familial de la famille Kohler et le holding familial de la famille Viellard, les deux familles fondatrices du groupe LISI.

Sur délégation du conseil d'administration, le directeur général de LISI a, le 18 avril 2023, constaté la réalisation de la condition suspensive à la mise en œuvre de la réduction de capital prévue par la Résolution d'OPRA, (i) LISI ayant obtenu une décision de dérogation et/ou de toute autre décision de l'Autorité des marchés financiers, devenue(s) irrévocable(s), confirmant que les opérations constituées de la réduction de capital de la Société objet des présentes, de la réduction de capital de CID 1 , et de la prise d'effet de certains pactes d'actionnaires relatifs à CID et à LISI, et telles que décrites dans la note d'information relative à l'offre publique de rachat d'actions de LISI, ne requièrent pas le dépôt obligatoire d'une offre publique d'acquisition sur l'ensemble des actions de LISI et (ii) le dividende relatif à l'exercice 2022 a été mis en paiement à la date de ce jour.

En application des dispositions de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-23 du règlement général de l'AMF, l'AMF a, en application de sa décision de conformité du 4 avril 2023, apposé le visa n°23-100 sur la note d'information de LISI relative à l'offre publique de rachat portant sur 7.576.004 de ses propres actions en vue de la réduction de son capital au prix de 27,00 euros par actions LISI (dividende de 0,15 euro par action au titre de l'exercice 2022 détaché) (l' « OPRA »).

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-

Unis ou de tout autre pays dans lequel une telle publication, transmission ou distribution ne serait pas permise.

Conformément à l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de LISI ont été déposées auprès de l'AMF et mises à disposition du public ce jour, le 19 avril 2023. Ces informations ainsi que la note d'information relative à l'OPRA et visée par l'AMF sont disponibles sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org)et de LISI (www.lisi- group.com) et peuvent être obtenues sans frais auprès de LISI (6, rue Juvénal Viellard, CS 70431 Grandvillars, 90008 Belfort Cedex), de Degroof Petercam Wealth Management (44, rue de Lisbonne - 75008 Paris) et de Portzamparc (1, boulevard Haussmann, 75009 Paris).

Avertissement

Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation en vue d'une telle offre, directement ou indirectement.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer

ces lois et règlements. LISI décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

