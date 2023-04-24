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    FII   FR0000050353

LISI S.A.

(FII)
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LISI S A : Document AMF CP. 2023DD895750

24/04/2023 | 18:22
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2023DD895750

21 avril 2023

FR0000050353 - DD156192

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Peugeot Invest Assets SAS, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : LISI

LEI : 969500UU4O58BR802Y55

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 21 avril 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000050353

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 27.0000 Euro

VOLUME : 2 750 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 27.0000 Euro

VOLUME : 2 750 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 21 avril 2023

COMMENTAIRES :

Ordre d'apport de 2 750 000 actions LISI à l'offre publique de rachat d'actions (OPRA) déposée par la société LISI sur ses propres

actions (cf. avis de conformité n°223C0548 publié le 5 avril 2023 par l'AMF). Le nombre d'actions effectivement cédées à la société LISI dépendra de l'application éventuelle du mécanisme de réduction des ordres (art. R. 225-155, C. com.).

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

LISI SA published this content on 24 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 April 2023 16:21:39 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2023 66,4 M 72,9 M -
Dette nette 2023 311 M 342 M -
PER 2023 20,1x
Rendement 2023 0,98%
Capitalisation 1 349 M 1 481 M -
VE / CA 2023 1,02x
VE / CA 2024 0,98x
Nbr Employés 9 676
Flottant 30,3%
Graphique LISI S.A.
Durée : Période :
LISI S.A. : Graphique analyse technique LISI S.A. | Zonebourse
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TendancesHaussièreHaussièreHaussière
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Consensus
Vente
Achat
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Dernier Cours de Clôture 25,50 €
Objectif de cours Moyen 24,33 €
Ecart / Objectif Moyen -4,58%
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Raphaël Vivet Chief Financial Officer
Christian Darville Senior Vice President-Administration
Patrick Daher Independent Director
Véronique Saubot Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LISI S.A.31.04%1 481
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION1.32%149 092
LOCKHEED MARTIN CORPORATION-0.81%122 207
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION-13.49%71 765
GENERAL DYNAMICS CORPORATION-9.31%61 706
BAE SYSTEMS PLC18.93%38 475
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