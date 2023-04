LISI S A : Document AMF CP. 223C0548 05/04/2023 | 16:31 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires 223C0548 FR0000050353-OP003-RA01-DER07 5 avril 2023 Décision de conformité du projet d'offre publique de rachat par la société de ses propres actions Dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique visant les actions de la société (articles 234-8,234-9, 6° et 234-10 du règlement général) LISI (Euronext Paris) 1. Dans sa séance du 4 avril 2023, l'Autorité des marchés financiers a examiné le projet d'offre publique de rachat de ses propres actions déposé en application de l'article 233-1, 5° du règlement général par Banque Degroof Petercam et Portzamparc1, agissant pour le compte de la société LISI (cf. D&I 223C0406 du 8 mars 2023). La société LISI s'engage irrévocablement à acquérir un maximum de 7 576 004 de ses propres actions, soit 14,00 % de son capital2, au prix unitaire de 27 € (dividende 2023 détaché)3 en vue de les annuler et de réduire son capital à concurrence de la valeur nominale des actions rachetées, en application des articles L. 225-204 et L. 225-207 du code de commerce. L'offre (l'« OPRA ») est soumise à la condition de l'approbation par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LISI, convoquée pour le 12 avril 2023, de la résolution relative à la réduction de capital social par voie d'offre publique de rachat d'actions en vue de leur annulation, et à la condition suspensive d'une décision de dérogation à offre publique rendue par l'Autorité des marchés financiers devenue définitive. Il est précisé que (i) la société Compagnie Industrielle de Delle (« CID »4), qui détient 29 643 620 actions LISI représentant 59 287 240 droits de vote, soit 54,78% du capital et 65,79% des droits de vote de la société, a fait part de son intention de ne pas apporter ses actions au projet d'offre publique de rachat (ii) la société VMC5, qui détient directement 3 112 818 actions LISI représentant 5 883 968 droits de vote, soit 5,75% du capital et 6,53% des droits de vote de la société, a également fait part de son intention de ne pas les apporter au projet d'offre publique de rachat, tandis que (iii) la société Peugeot Invest6, qui détient directement, par l'intermédiaire de la société Peugeot Invest Assets, qu'elle contrôle, 2 750 000 actions LISI représentant 5 500 000 droits de vote, soit 5,08% du capital et 6,10% des droits de vote de la société, a fait part de son intention de les apporter intégralement à l'offre publique de rachat, sous réserve de la réduction éventuelle des ordres. 1 Seule Portzamparc garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'initiateur dans le cadre de l'offre. 2 Sur la base d'un capital composé de 54 114 317 actions représentant 90 109 110 droits de vote au 28 février 2023, en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général, étant précisé que la société détient 1 055 805 de ses propres actions, représentant 1,95% de son capital, dont 9 854 actions détenues au titre du contrat de liquidité conclu avec la société de bourse Oddo BHF. 3 Le prix par action versé dans le cadre de l'offre publique de rachat d'actions demeurera de 27 euros après versement du dividende de 0,15 euros au titre de l'exercice 2022 qui sera proposé à l'assemblée générale extraordinaire de LISI convoquée pour se tenir le 12 avril 2023. 4 Société par actions simplifiée dont les actionnaires principaux sont la société CIKO (société par actions simplifiée détenue par la famille Kohler) à hauteur de 30,28% du capital et des droits de vote, la société VMC (société anonyme détenue par la famille Viellard) à hauteur de 27,94% du capital et des droits de vote, et la société Peugeot Invest (société anonyme contrôlée par la société anonyme Etablissements Peugeot Frères) à hauteur de 25,39% du capital et des droits de vote. 5 Viellard Migeon & Cie, société anonyme détenue par la famille Viellard. 6 Par l'intermédiaire de sa filiale à 100% la société par actions simplifiée unipersonnelle Peugeot Invest Assets, contrôlée au plus haut niveau par des membres de la famille Peugeot. 1 223C0548-FR0000050353-OP003-RA01-DER07 Si le nombre d'actions présentées à l'offre est supérieur au nombre d'actions visées par l'offre, il sera procédé, conformément à l'article R. 225-155 du code de commerce, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction des demandes proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être propriétaire ou titulaire. Il est précisé qu'aucun retrait obligatoire n'est prévu sur les actions LISI. Il est rappelé : que le cabinet Finexsi, représenté par Monsieur Olivier Péronnet, a été désigné, le 18 janvier 2023, par le conseil d'administration de la société LISI (sur proposition d'un comité ad hoc comprenant une majorité d'administrateurs indépendants) en qualité d'expert indépendant pour se prononcer sur les conditions financières du projet d'offre au titre des articles 261-1 I, 3° et 4° et III du règlement général ; et

comprenant une majorité d'administrateurs indépendants) en qualité d'expert indépendant pour se prononcer sur les conditions financières du projet d'offre au titre des articles 261-1 I, 3° et 4° et III du règlement général ; et qu'à l'appui du projet d'offre, conformément aux articles 231-13 et 231-16 du règlement général, le projet de note d'information de l'initiateur établi en application de l'article 231-18 du règlement général a été déposé et diffusé le 8 mars 2023 (cf. D&I 223C0406 du 8 mars 2023). Dans le cadre de l'examen de la conformité du projet d'offre en application des dispositions des articles 231-20 et 231- 21 du règlement général, l'Autorité des marchés financiers a pris connaissance du projet de note d'information de la société LISI, lequel comprend notamment les éléments d'appréciation du prix d'offre ainsi que (i) en application des dispositions de l'article 231-19, 4° du règlement général, l'avis motivé du conseil d'administration de LISI qui s'est tenu le 7 mars 2023, et (ii) le rapport de l'expert indépendant en date du 7 mars 2023, l'expert concluant dans son rapport au caractère équitable des conditions financières de l'offre publique de rachat d'actions pour les actionnaires minoritaires.

Sur ces bases, connaissance prise des objectifs et intentions de la société, l'Autorité des marchés financiers a déclaré conforme, en application des dispositions de l'article 231-23 du règlement général, le projet d'offre publique de rachat d'actions visant les actions LISI, cette décision emportant visa du projet de note d'information de LISI sous le n° 23-100 en date du 4 avril 2023. Une nouvelle information sera publiée pour faire connaître le calendrier de l'offre publique après que la note d'information de la société LISI visée par l'Autorité des marchés financiers, ainsi que les informations mentionnées à l'article 231-28 du règlement général, auront été diffusées.

Il est rappelé que les dispositions relatives aux interventions sur les titres LISI (notamment les articles 231-40,231-42 et 231-43 du règlement général) et celles relatives aux déclarations des opérations sur lesdites actions (articles 231-44 à 231-52 du règlement général) sont applicables. Dans la même séance, l'Autorité des marchés financiers a également examiné une demande de dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique visant les actions de la société LISI, qui s'inscrit notamment dans le cadre de la mise en concert des sociétés CID et VMC vis-à-vis de LISI.

A ce jour, CID détient 29 643 620 actions LISI représentant 59 287 240 droits de vote, soit 54,78% du capital et 65,79% des droits de vote de cette société 7 . Les sociétés VMC et Peugeot Invest détiennent quant à elles les participations suivantes : LISI Actions % capital Droits de vote % droits de vote CID4 29 643 620 54,78 % 59 287 240 65,79 % VMC5 3 112 818 5,75 % 5 883 968 6,53 % Peugeot Invest6 2 750 000 5,08 % 5 500 000 6,10 % 7 Sur la base d'un capital composé à cette date de 54 114 317 actions représentant 90 109 110 droits de vote, conformément aux dispositions de l'article 233-11 du règlement général, étant précisé que la société détient 1 055 805 de ses propres actions, représentant 1,95% du capital (dont 9 854 détenues au titre du contrat de liquidité conclu avec Oddo BHF). 2 223C0548-FR0000050353-OP003-RA01-DER07 Par ailleurs, l'actionnariat de la société CID est le suivant : CID Actions et droits de vote8 % capital et droits de vote CIKO9 48 300 30,28 % VMC5 44 570 27,94 % Peugeot Invest6 40 498 25,39 % Autres10 26 127 16,38 % A l'issue du règlement livraison de l'OPRA, CID prévoit de proposer à ses actionnaires une réduction de capital par voie de rachat de ses propres actions en vue de leur annulation, portant sur un pourcentage maximum de 41,77% de son capital, en contrepartie de la remise d'un montant en numéraire et d'actions LISI pour le solde. Cette opération sera soumise à l'assemblée générale de CID qui sera convoquée pour fin mai 2023, et devra se réaliser fin juin 2023. Peugeot Invest s'est engagée à apporter l'intégralité de sa participation de 25,39% dans CID à l'opération de rachat. Au résultat des réductions de capital des sociétés LISI et CID, les détentions du capital de CID et de LISI seraient les suivantes : Dans le cas où tous les actionnaires (hormis VMC et CID) apporteraient leurs actions LISI à l'OPRA (et seraient réduits proportionnellement) puis où tous les actionnaires de CID (hormis VMC et CIKO) participeraient à la réduction de capital dans CID : CID Actions et droits de vote % capital et droits de vote CIKO9 48 300 52,01 % VMC5 44 570 47,99 % LISI Actions11 % capital Droits de vote % droits de vote CID4 20 202 877 43,41 % 40 405 753 56,31 % VMC5 3 112 818 6,69 % 5 883 968 8,20 % Concert CID + VMC12 23 315 695 50,10 % 46 289 721 64,51 % Peugeot Invest6 7 462 354 16,03 % 9 186 153 12,80 % Dans l'hypothèse où seule Peugeot Invest apporterait ses actions LISI à l'OPRA, les paramètres de la réduction de capital de CID seraient modifiés en conséquence et tous les actionnaires de CID autres que CIKO et VMC accepteraient l'offre de rachat de CID : CID Actions et droits de vote % capital et droits de vote CIKO9 48 300 45,75 % VMC5 44 570 42,21 % Peugeot Invest6 7 728 7,32 % Autres10 4 986 4,72 % Sur la base d'un capital composé de 159 495 actions représentant autant de droits vote, les statuts de CID ne prévoyant pas de droits de vote double. Société par actions simplifiée détenue par la famille Kohler. Cette catégorie comprend des membres de la famille Kohler, des membres de la famille Viellard, des membres de la famille Peugeot, et des anciens salariés du groupe LISI. Sur la base d'un capital qui sera composé de 46 538 313 actions représentant 71 756 426 droits de vote, conformément à l'article 233-11 du règlement général. Cf. infra . 3 223C0548-FR0000050353-OP003-RA01-DER07 LISI Actions13 % capital Droits de vote % droits de vote CID4 22 620 705 44,04 % 45 241 410 58,31 % VMC5 3 112 818 6,06 % 5 883 968 7,58 % Concert CID + VMC12 25 733 523 50,10 % 51 125 378 65,89 % Peugeot Invest6 4 268 878 8,31 % 4 268 878 5,50 % Par ailleurs, CIKO et VMC ont conclu, le 23 février 2023, vis-à-vis de CID, un pacte constitutif d'une action de concert vis-à-vis des sociétés CID et LISI, qui prendra effet entre les parties sous condition suspensive de la réalisation de la réduction de capital de CID, pour une durée de 20 ans. Ce pacte, qui a vocation à organiser le maintien de la gestion familiale paritaire entre les familles Kohler et Viellard, comporte des clauses relatives à CID et à LISI dont les principales sont : vis-à-vis de CID : incessibilité des actions CID à des tiers ; maintien de proportions relatives de détention de 52% pour CIKO contre 48% pour VMC (identique aux proportions actuelles) ; représentation égalitaire de CIKO et VMC au conseil d'administration de CID, au sein duquel le président sera nommé sur proposition de CIKO et le directeur général sur proposition de VMC ; prise des décisions importantes (notamment le sens du vote de CID en AG de LISI, mise en place d'un comité des nominations au sein du conseil d'administration destiné à assurer le suivi des nominations des membres des familles Kohler et Viellard au sein du management de LISI) à la majorité qualifiée des trois quarts du conseil d'administration ; vis-à-vis de LISI : nomination par CID d'un nombre égal de membres proposés par CIKO et VMC au conseil d'administration de LISI ; maintien d'une représentation équilibrée aux comités du conseil d'administration entre administrateurs nommés sur propositions respectives de VMC et CIKO ; adoption d'un règlement intérieur de LISI prévoyant que les décisions du directeur général de LISI seront soumises à autorisation préalable du conseil d'administration de LISI (notamment acquisitions et cessions d'actifs, emprunts et partenariats au-delà d'un certain montant ou seuil) ; engagement de VMC et CIKO, l'une envers l'autre et vis-à-vis de CID, de suivre les positions adoptées par le conseil d'administration de CID aux AG de LISI pour leurs éventuelles participations en direct dans LISI ; maintien d'une participation directe et indirecte de CIKO et VMC dans LISI de sorte à maintenir un contrôle conjoint de la majorité du capital de LISI, et maintien d'une participation en direct inférieure à 15% dans LISI par chacune des sociétés CIKO et VMC. Par ailleurs, un pacte non concertant concernant LISI a été conclu, sous condition suspensive de la réduction de capital de CID et avec effet à cette date, entre VMC, CID et Peugeot Invest, le 23 février 2023 ; ce pacte comporte des clauses relatives à (i) la représentation de Peugeot Invest au conseil d'administration de LISI en fonction de son niveau de participation dans LISI, à (ii) la liquidité des actions LISI détenues par Peugeot Invest, et (iii) confirme l'absence d'action de concert entre Peugeot et ses affiliés d'une part, et CID et VMC d'autre part, vis-à-vis de LISI. Ce pacte est conclu pour une durée de 5 ans et sera résilié par anticipation dans le cas où la participation en capital de Peugeot Invest et/ ou ses affiliés dans LISI deviendrait inférieure à 0,5% du capital social de LISI avant cette échéance ou si CIKO et VMC cessaient de contrôler LISI. A l'issue des opérations décrites, CID détiendra au minimum 43,41%14 du capital de LISI, représentant 56,31% des droits de vote, et CIKO et VMC détiendront respectivement au maximum 52,01% et 47,99% du capital et des droits de vote de CID. Sur la base d'un capital de LISI qui serait composé de 51 364 317 actions représentant 77 586 195 droits de vote. Dans ce cas de figure, CID détiendra 20 202 877 actions représentant 40 405 753 droits de vote, soit 43,41% du capital et 56,31% des droits de vote sur la base d'un capital qui serait composé de 46 538 313 actions représentant 71 756 426 droits de vote. 4 223C0548-FR0000050353-OP003-RA01-DER07 Lors de la prise d'effet des dispositions du pacte d'actionnaires CID précité, CID, dont la détention individuelle sera comprise, dans la majorité des cas15, entre 30% et 50% du capital, viendra de concert à augmenter sa participation en capital de plus de 1% en moins de 12 mois consécutifs (pour atteindre plus de 50% du capital16), et se trouvera donc en situation de dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique sur les actions de la société LISI, en vertu des dispositions de l'article 234-5 du règlement général. Dans ce contexte, les sociétés CID, CIKO et VMC sollicitent de l'AMF une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique, au visa de l'article 234-9, 6° du règlement général, dans la mesure où la majorité des droits de vote de la société LISI est d'ores et déjà détenue par CID préalablement aux opérations décrites. Les requérantes font valoir que (i) CID, détient d'ores et déjà seule la majorité des droits de vote de LISI, et (ii) CID, à ce jour, est contrôlée conjointement par VMC et CIKO, et le demeurera en vertu des dispositions du pacte d'actionnaires concertant conclu entre CIKO et VMC le 23 février 2023. Sur l'absence d'évolution du contrôle de CID, les requérantes précisent que : S'agissant de la situation actuelle elles sont aujourd'hui parties à un pacte d'actionnaires non concertant dans CID (conclu avec Peugeot Invest), qui stipule des droits de priorité entre les parties, pour organiser la stabilité de la répartition du capital de CID et maintenir une unité de direction entre les groupes familiaux ;

en matière de gouvernance, les familles Kohler et Viellard disposent chacune de 3 membres au conseil d'administration de CID, qui en compte 9, soit deux tiers des sièges, et sont les seules à exercer des fonctions de dirigeants exécutifs ou de fonctions opérationnelles au sein de CID et de LISI 17 , au contraire de la famille Peugeot, qui souhaite aujourd'hui reprendre sa liberté d'investisseur financier ;

bien qu'aucune convention de vote ne soit formalisée, CIKO et VMC se sont accordées de longue date pour se concerter sur les décisions à adopter au sein de CID, ainsi que sur l'exercice des droits de vote de CID aux assemblées générales de LISI, représentant depuis 1994 plus de 50% du capital et des droits de vote de CID 18 , qu'elles ont toujours voté de manière convergente au conseil d'administration de CID, ainsi qu'aux assemblées générales des actionnaires de CID, dans lesquelles elles détiennent ensemble la majorité des voix, de sorte qu'elles agissent de concert vis-à-vis de CID et déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale de CID. S'agissant de la situation résultant des dispositions du pacte d'actionnaires conclu le 23 février 2023 S'agissant de l'absence d'évolution du contrôle de CID, il est notamment avancé que le pacte concertant conclu le 23 février 2023 entre VMC et CIKO aura pour effet de formaliser le contrôle conjoint de VMC et CIKO au sein de CID en ce qu'il prévoit : il est prévu une représentation égalitaire de CIKO et VMC au conseil d'administration de CID, avec nomination du président sur proposition de CIKO et du directeur général sur proposition de VMC ;

il est prévu une concertation des parties quant aux décisions à adopter au sein de CID et de LISI ;

il est prévu une prise des décisions importantes à la majorité qualifiée des trois quarts du conseil d'administration de CID ;

il est prévu le maintien d'une participation directe et indirecte de CIKO et VMC dans LISI de sorte à maintenir un contrôle conjoint de la majorité du capital de LISI ; toutes dispositions qui ont pour objet de formaliser le contrôle conjoint de VMC et CIKO au sein de CID. Dans certains cas, à l'issue des opérations envisagées, CID pourrait maintenir sa participation individuelle au-dessus de 50 % du capital de LISI, par exemple dans le cas où tous les actionnaires (hormis VMC et CID) apporteraient leurs actions LISI à l'OPRA (et seraient réduits proportionnellement) et seule Peugeot Invest participerait à la réduction de capital de CID). Quelles que soient les hypothèses d'apport d'actions LISI à l'offre publique de rachat d'actions, la réduction de capital dans CID sera en effet ajustée dans ses proportions pour que le concert constitué vis-à-vis de LISI entre CID et VMC détienne 50,10% du capital de LISI. Au jour du dépôt de la demande de dérogation, M. Gilles Kohler occupait les fonctions de président de CIKO, président du conseil d'administration de CID et président du conseil d'administration de LISI, M. Jean-Philippe Kohler les fonctions de directeur général de CID et directeur général délégué de LISI, et M. Emmanuel Viellard, directeur général de VMC, de directeur général de LISI. Etant précisé que les décisions requérant statutairement dans CID une majorité qualifiée au sein du conseil d'administration de CID sont limitées à des décisions de nature à protéger les investissements financiers des actionnaires. 5 223C0548-FR0000050353-OP003-RA01-DER07 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original Link

