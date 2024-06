LISI labellisé Best Managed Companies de Deloitte pour la troisième année consécutive

Paris, 28 juin 2024.

Nous sommes fiers de vous annoncer que LISI fait partie, pour la troisième année consécutive des 19 sociétés françaises récompensées par le label Best Managed Companies pour l'édition 2024. Créé il y a plus de 30 ans par Deloitte Canada et lancé fin 2021 en France, ce label récompense l'excellence d'entreprises qui se distinguent par la qualité de leur gestion et par leurs performances,

l'issue d'un processus de sélection rigoureux et indépendant. Les entreprises sont évaluées sur la base de leur stratégie long terme, de leur management des talents et de leur capacité d'innovation, de leur politique RSE ainsi que de leur gouvernance et de leur gestion financière. Ces critères permettent de mesurer d'une part, les éléments différenciants de l'entreprise et d'autre part, sa capacité à adresser les défis actuels et futurs.

Obtenir ce label est pour l'ensemble de la société LISI une vraie fierté, et fait écho à notre démarche RSE, articulée autour des 3P : PEOPLE, PLANET et PROFIT. Il consolide notre engagement et nous pousse à dépasser nos objectifs.

Le Groupe LISI fait partie des 19 sociétés françaises récompensées par le label Best Managed Companies en 2024. « Pour cette troisième édition en France, nous sommes ravis de compter la société LISI parmi les entreprises ayant reçu notre label d'excellence Best Managed Companies » indique Guillaume Detourmignies, Associé Deloitte en charge du programme Best Managed Companies France.

Cette exceptionnelle troisième nomination témoigne de nos actions mises en œuvre avec notre démarche des 3P PEOPLE, PLANET, PROFIT. Je salue la persévérance et l'implication de nos équipes qui poussent LISI vers l'excellence et la performance. Le plus dur est de s'inscrire dans la durée. » déclare Emmanuel Viellard, Directeur Général LISI .

_____________________

A propos du groupe LISI :

LISI est un groupe industriel mondial spécialisé dans la fabrication de solutions d'assemblage et de composants à forte valeur ajoutée pour les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile et du médical. Partenaire des plus grands acteurs mondiaux et porté par ses valeurs familiales de long terme, LISI innove et investit dans la recherche et le développement des produits de demain ; Pour répondre aux besoins de ses clients, notamment en matière de qualité, de sécurité et de performance. Le Groupe LISI se différencie ainsi en s'appuyant sur deux piliers stratégiques : l'innovation et l'excellence opérationnelle, tout en intégrant une forte culture RSE.

www.lisi-group.com

A propos de Deloitte

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL (ou "Deloitte Global") ne fournit pas de services à des clients. Pour en savoir plus sur notre réseau global de firmes membres : www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.

© 2024 Deloitte SAS, Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Communiqué de presse - 28/06/2024