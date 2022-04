Le groupe Lisi (+5,46% à 21,25 euros) a réalisé un chiffre d’affaires de 342,4 millions d’euros lors du premier trimestre 2022, en hausse de 10,7 % par rapport à 2021. Les trois divisions sont en progression par rapport à la même période de l’exercice précédent, a souligné l’équipementier pour l’aéronautique, l’automobile et le médical. A périmètre constant et retraité de l’effet des devises, le chiffre d’affaires est en hausse de 5,5 % sur les trois premiers mois de l’année.



Après huit semaines de conflit en Ukraine, les opérations du groupe n'ont pas été affectées directement qu'il s'agisse des approvisionnements en matières premières ou en composants. Néanmoins, le groupe note un accroissement général des tensions inflationnistes.



In fine, Lisi reste confiant dans l'atteinte de ses objectifs 2022 : retour à une croissance organique positive, amélioration des principaux indicateurs financiers et maintien d'un Free Cash Flow d'exploitation positif, tout en assurant la hausse prévue des investissements en équipements et en productivité.