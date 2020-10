Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe Lisi a réalisé mercredi soir son point d’activité au titre des neuf premiers mois de l’exercice 2020. Ainsi, l’équipementier pour l'aéronautique, l'automobile et le médical a publié un chiffre d’affaires de 923,4 millions d’euros sur la période, en baisse de 28,9 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. On décèle une inflexion entre le deuxième trimestre (-45,9%) et le troisième trimestre (-30,4%) grâce à la division automobile.Concernant ses perspectives, Lisi a confirmé les objectifs annoncés précédemment, notamment le " maintien d'une rentabilité opérationnelle positive et d'un free cash flow de bon niveau ".