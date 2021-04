Lisi a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 309,4 millions d’euros lors du premier trimestre 2021, en baisse de 22,2 % à données publiées par rapport au premier trimestre 2020. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires recule de 18,8 %. La pandémie mondiale de Covid-19 a encore pesé sur l’activité de l’équipementier pour l’aéronautique, l’automobile et le médical.



S'il est encore trop tôt pour afficher des certitudes sur la reprise attendue, la remontée des carnets de commandes dans certaines activités aéronautiques ainsi que la forte activité commerciale dans les divisions automobile et médical constituent des premiers signes encourageants, indique Lisi.



Comme annoncé précédemment, et sauf rechute du contexte économique mondial, le groupe confirme donc ses objectifs d'atteindre en 2021 un résultat opérationnel courant au moins égal à celui de 2020, un résultat net positif et de dégager un Free Cash Flow de bon niveau.