Lisi : bien orienté avec un relèvement d'analyste

Lisi gagne plus de 1% sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' et son objectif de cours de 31 à 35 euros, retenant d'un roadshow organisé par le CFO 'une tonalité favorable'.



'Le groupe a confirmé l'accélération attendue de l'activité au sein du pôle aéronautique à compter de 2022', souligne l'analyste, qui dans ce contexte, et sur la base de ses hypothèses sectorielles, a retenu une nette accélération de l'activité en 2022.



