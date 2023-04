Lisi : feu vert de l'AMF au projet d'OPRA

L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique de rachat de ses propres actions (OPRA), déposé par Banque Degroof Petercam et Portzamparc pour le compte de Lisi, offre encore soumise à l'approbation de l'AG extraordinaire convoquée pour le 12 avril.



Lisi s'engage irrévocablement à acquérir un maximum de 7.576.004 de ses propres actions, soit 14% de son capital, au prix unitaire de 27 euros (dividende 2023 détaché) en vue de les annuler et de réduire son capital à concurrence de la valeur nominale des actions rachetées.



Par ailleurs l'AMF a octroyé une dérogation au dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique visant les actions Lisi aux sociétés CID, CIKO et VMC, à raison de leur mise en concert vis-à-vis du fabricant de composants d'assemblage et d'implants médicaux.



