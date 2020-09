Lisi : un site choisi pour le fonds de modernisation

15/09/2020 | 13:18

Lisi indique que son établissement Lisi Automotive Former de Delle, dans le Territoire de Belfort, fait partie des 13 premiers lauréats du fonds de modernisation prévu dans le cadre du plan de soutien du secteur automobile annoncé en mai dernier.



Site fournisseur de vis de moteur thermique essence et diesel pour les constructeurs européens, l'usine de Delle entend donner une nouvelle orientation à son offre produit et moderniser son outil de production.



Un projet de diversification de l'offre produit cible ainsi une nouvelle famille à fort potentiel : les composants utilisés pour la transmission de puissance d'un moteur électrique vers un organe de confort de l'habitacle du véhicule du futur.



