Lite Access Technologies Inc. Annonce des nominations au conseil d'administration

Lite Access Technologies Inc. a annoncé les nominations de M. Alex McAulay et de M. Mike Irmen au conseil d'administration. Alexander McAulay, CPA, CA est un entrepreneur et un directeur financier et directeur expérimenté de société publique. La société de M. McAulay, ACM Management Inc, fournit aux sociétés publiques des conseils en matière de CFO fractionné et de réglementation. Alex a été le directeur financier de plusieurs sociétés cotées en bourse et a aidé des dizaines d'émetteurs à naviguer sur les marchés publics. Mike Irmen est le propriétaire d'Ironman Directional Drilling LTD depuis plus de 14 ans. Ses plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie en tant qu'entrepreneur civil expérimenté et compétent lui ont permis d'obtenir de nombreux projets en Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan. Fournissant une approche organisée à tous les projets, y compris l'attention à la sécurité, Mike réussit à trouver des moyens d'augmenter l'efficacité et de réduire les coûts de chaque projet.