Literacy Capital PLC - société d'investissement basée à Londres - déclare une valeur nette d'inventaire au 30 juin en hausse de 2,4 % à 522,60 pence par action, contre 510,40 au trimestre précédent. Le groupe RCI continue d'être le principal moteur des rendements, tandis que Cubo Work et Wifinity se sont comportés de manière "encourageante". Techpoint est le "principal détracteur de la valeur liquidative". L'entreprise investie a récemment procédé à plusieurs changements au niveau de la direction. Les investissements littéraires ont totalisé 5,0 millions de livres sterling au deuxième trimestre. Les rentrées de fonds se sont élevées à 5,6 millions de livres sterling au cours du trimestre.

"Nous sommes satisfaits des performances du fonds, qui a maintenant trois ans d'expérience en tant que société d'investissement cotée en bourse, et près de sept ans depuis sa création. Sur l'ensemble des sociétés d'investissement cotées au Royaume-Uni, la performance de la valeur liquidative [de la société] au cours de ses trois premières années en tant que société cotée la place en première position.

"Nous continuons à penser que c'est en investissant dans de petites entreprises privées que l'on peut ajouter le plus de valeur et obtenir la croissance la plus rapide. Nous pensons que ces types d'investissements offriront les meilleurs rendements aux actionnaires. Les activités de fusions et acquisitions et de réalisation montrent également des signes encourageants, ce qui nous permettra de continuer à recycler le capital reçu de notre portefeuille existant dans de petites entreprises intéressantes. La société peut également restituer du capital aux actionnaires lorsque cela est jugé plus avantageux.

Cours actuel de l'action : 521,94 pence, en hausse de 1,4 % à la clôture de la bourse de Londres lundi.

Variation sur 12 mois : en hausse de 5,7

Par Aidan Lane, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.