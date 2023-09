(Alliance News) - Literacy Capital PLC a déclaré lundi que sa valeur nette d'inventaire avait augmenté de 16% au cours de son dernier semestre et que les entreprises de son portefeuille avaient continué à afficher une croissance significative.

Le trust basé à Londres, qui se concentre sur les investissements à long terme dans les entreprises privées britanniques et qui est également connu sous le nom de BOOK, a déclaré que sa valeur nette d'inventaire au 30 juin était de 488,5 pence par action, en hausse par rapport à 420,6 pence au 31 décembre.

Le rendement total de la valeur liquidative de Literacy Capital pour le premier semestre 2023 a été positif de 16,1 %. Ce résultat dépasse de loin l'indice FTSE Investment Company, qui a enregistré un rendement négatif de 2,7 %, et l'indice FTSE All-Share, qui a enregistré un rendement positif de 2,6 %.

Literacy a déclaré que les entreprises de son portefeuille avaient mûri et suscité l'intérêt d'acquéreurs potentiels, ce qui a permis à la société de recevoir un montant record de 21,3 millions de livres sterling en espèces au cours du semestre. Elle prévoit de dépasser ce montant au cours du second semestre 2023, après avoir reçu le produit de la récente vente de sa participation dans le service d'abonnement à la nourriture pour chiens Butternut Box, pour un montant de 21,8 millions de livres sterling.

Les sociétés du portefeuille ont également affiché une forte croissance, les revenus augmentant en moyenne de 69 % parmi les dix plus grandes participations de Literacy.

Au 30 juin, les investissements s'élevaient à 312,8 millions de livres sterling, soit une augmentation de 16 % par rapport aux 270,6 millions de livres sterling au 31 décembre.

Le bénéfice avant impôt a diminué de 0,5 %, passant de 41,1 millions de livres sterling à 40,9 millions de livres sterling. Les gains sur les investissements ont augmenté de 13 %, passant de 37,7 millions de livres sterling à 42,8 millions de livres sterling, tandis que les dépenses d'exploitation totales ont augmenté de 25 %, passant à 1,9 million de livres sterling. Literacy a également augmenté ses dons caritatifs de 42 %, à 1,3 million de livres sterling.

"Bon nombre des premiers investissements de BOOK sont arrivés à maturité et ont connu une croissance substantielle depuis que Literacy a investi", a déclaré Richard Pindar, directeur général de l'association. "Nous constatons aujourd'hui que des investisseurs importants et respectés s'intéressent activement à bon nombre de nos entreprises.

"Nous nous attendions à ce que les rentrées de fonds soient importantes en 2023 et nous pensons que cela se poursuivra au cours du second semestre et en 2024."

Les actions de Literacy Capital n'étaient pas négociées à 478,00 pence lundi à Londres. Elles ont été échangées pour la dernière fois vendredi.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

