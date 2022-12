Literacy Capital conclut la vente de la participation dans Hometree pour 3,8 millions GBP

(Alliance News) - Literacy Capital PLC a déclaré mercredi avoir finalisé la vente de sa participation dans le fournisseur d'assurance chaudière Hometree pour 3,8 millions de livres sterling, ce qui correspond à la valeur comptable de l'investissement.

Hometree est le nom commercial de Hometree Marketplace Ltd et Hometree Services Ltd.

Literacy Capital, également connu sous le nom de Book, investit dans des entreprises dirigées et détenues par des fondateurs.

La société a déclaré avoir conclu la vente la semaine dernière, offrant un rendement de 1,3 fois et un taux de rendement interne de 6,8 %.

"Cette vente permet à Literacy de se retirer de l'un de ses derniers investissements en capital de croissance. Ceci est conforme à l'objectif déclaré de Literacy de concentrer ses nouvelles activités d'investissement et son capital sur le rachat d'entreprises privées rentables, plutôt que sur des investissements plus risqués dans des entreprises en phase de démarrage, de capital de croissance ou de capital-risque", a déclaré Richard Pindar, directeur général du gestionnaire d'investissement et directeur de Literacy Capital.

La société a expliqué : "Le prix de vente convenu était conforme à la valeur comptable à laquelle l'actif était détenu dans les récentes fiches techniques, et n'a donc aucun impact sur la valeur nette d'inventaire de la société."

Les actions de Literacy Capital étaient stables à 369,00 pence chacune à Londres mercredi matin.

