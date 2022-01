Lithia Motors, Inc. : On profitera du calme pour se positionner 25/01/2022 | 08:47 Jordan Dufee 25/01/2022 | 08:47 achat En attente

Cours d'entrée : 305.79$ | Objectif : 375$ | Stop : 275$ | Potentiel : 22.63% Après plusieurs semaines d'oscillations horizontales, le titre Lithia Motors, Inc. pourrait bien renouer avec une orientation franche. La sortie de l'actuel trading range devrait donner le point de départ d'un retour de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 375 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Lithia Motors, Inc. représente actuellement 5.20 % du portefeuille Investisseur USA. Une position a été ouverte le 18/01/2022 au cours de 304.56 $. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur USA géré par Zonebourse.com.

Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 8.13 pour 2021 et de 8.02 pour 2022, la société fait partie des moins chères du marché.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Données financières USD EUR CA 2021 22 645 M - 20 022 M Résultat net 2021 1 101 M - 973 M Dette nette 2021 3 669 M - 3 244 M PER 2021 8,13x Rendement 2021 0,44% Capitalisation 9 259 M 9 259 M 8 187 M VE / CA 2021 0,57x VE / CA 2022 0,50x Nbr Employés 14 538 Flottant - Prochain événement sur LITHIA MOTORS, INC. 16/02/22 Année 2021 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 13 Dernier Cours de Cloture 305,79 $ Objectif de cours Moyen 452,00 $ Ecart / Objectif Moyen 47,8% Dirigeants et Administrateurs Bryan B. DeBoer President, Chief Executive Officer & Director Tina Miller Senior VP, Chief Financial & Accounting Officer Sidney B. DeBoer Chairman George N. Hines SVP, Chief Technology & Innovation Officer Christopher S. Holzshu Chief Operating Officer, Secretary & Executive VP