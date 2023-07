Lithia Motors, Inc. est un détaillant automobile en Amérique du Nord, qui propose une sélection de véhicules de constructeurs mondiaux. La société offre une gamme complète d'options de financement, de crédit-bail, de réparation et d'entretien. La société exploite environ 296 établissements représentant 48 marques dans deux pays, à travers 28 États des États-Unis et trois provinces canadiennes. Elle propose des véhicules par le biais de son réseau complet d'établissements, de ses plateformes de commerce électronique et de sa division captive de financement. La société opère à travers deux segments : Vehicle Operations et Financing Operations. Le secteur des opérations sur les véhicules comprend tous les aspects des opérations de marchandisage et de service automobile de la société, à l'exclusion du financement fourni par ses opérations de financement. Le secteur des opérations de financement fournit du financement aux clients qui achètent et louent des véhicules de détail auprès de ses opérations sur véhicules.