Le principal indice boursier canadien a chuté jeudi, consolidant certains gains récents, alors que les données sur l'inflation américaine, plus élevées que prévu, ont exercé une pression sur les actions sensibles aux taux d'intérêt.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 140,26 points, soit 0,6 %, à 21 829,85, un jour après avoir affiché son niveau de clôture le plus élevé depuis avril 2022.

Les actions américaines ont également baissé, car un bond des prix à la production a amené les investisseurs à se demander si la Réserve fédérale pourrait attendre plus longtemps que prévu pour réduire les taux d'intérêt. La banque centrale américaine doit prendre une décision politique mercredi prochain.

"Les investisseurs recalibrent leurs attentes en matière de taux d'intérêt à la suite de la lecture de l'inflation d'aujourd'hui", a déclaré Brandon Michael, analyste principal des investissements chez ABC Funds.

"Nous pensons que la faiblesse des actions canadiennes aujourd'hui représente une période de consolidation alors que le marché digère les gains importants accumulés au cours du mois dernier."

Le marché de Toronto a progressé d'environ 6 % depuis la mi-février.

Les actions sensibles aux taux d'intérêt ont été parmi les plus fortes baisses, le secteur des services publics ayant chuté de 0,9 % et celui des services de communication de 1,5 %.

Les valeurs financières, fortement pondérées, ont perdu 0,8 % et le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a baissé de 1 %, l'or ayant perdu certains de ses gains récents.

L'énergie a augmenté de 0,9 %, le prix du pétrole ayant progressé de 1,7 % à 85,42 dollars le baril, un plus haut de quatre mois, après que l'Agence internationale de l'énergie a revu à la hausse ses prévisions concernant la croissance de la demande de pétrole cette année.

Les actions de Lithium Americas ont augmenté de 5,6 % après que le ministère américain de l'énergie a accordé au mineur un prêt d'engagement conditionnel de 2,26 milliards de dollars pour financer la construction de son projet Thacker Pass au Nevada. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Shubham Batra à Bengaluru ; rédaction de Vijay Kishore et Richard Chang)