Les contrats à terme du TSX baissent en raison de l'escalade de la crise ukrainienne et de la baisse des prix de l'or.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,1 % à 7 h (HE).

L'or au comptant a légèrement baissé de 0,2 %, car la hausse des rendements du Trésor américain et les attentes de hausses agressives des taux d'intérêt par la Réserve fédérale ont diminué son attrait. [GOL/]

Le pétrole a grimpé de plus de 1 % en raison des inquiétudes concernant le resserrement de l'offre mondiale, alors que les États-Unis et l'Europe ont prévu de nouvelles sanctions pour punir la Russie en raison de crimes de guerre présumés en Ukraine. [O/R]

Une source européenne a déclaré à Reuters que la Commission européenne allait proposer de nouvelles sanctions, notamment une interdiction des importations de charbon, de caoutchouc, de produits chimiques et d'autres produits en provenance de Russie pour un montant pouvant atteindre 9 milliards d'euros par an.

Alors que les tensions géopolitiques ont ébranlé l'appétit pour le risque, elles ont stimulé un rallye des valeurs liées aux matières premières, ce qui a permis à l'indice TSX, riche en ressources, de surpasser bon nombre de ses homologues mondiaux avec un gain de 4,1 % jusqu'à présent cette année.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,6 % à 22 085,60 lundi. [.TO]

Les e-minis du Dow étaient en baisse de 79 points, ou 0,23 %, à 7 h HE, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 9,75 points, ou 0,21 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 31 points, ou 0,2 %. [.N]

TOP STORIES

Les libéraux du Canada se trouvent dans une situation délicate avant le budget de cette semaine : l'économie s'est remise de la pandémie, mais le Premier ministre Justin Trudeau a promis des milliards de dollars de nouvelles mesures de relance, un coup de poker politique qui pourrait aggraver l'inflation galopante.

Lion Electric Co a reçu une commande de 50 autobus scolaires LionC entièrement électriques d'Autobus Campeau dans la province de Québec.

POINTS SAILLANTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES

Mcloud Technologies Corp : Alliance Global Partners réduit le PT de 6,50 $CAN à 5,50 $CAN.

Osisko Gold Royalties Ltd : La Banque Scotia réduit le prix cible de 26 $CA à 22,50 $CA.

COMMODITÉS À 7 h 00 HE

Contrats à terme sur l'or : $1,927.6 ; -0.2%

Pétrole brut américain : 104,51 $ ; +1,2 %.

Pétrole brut Brent : 108,7 $ ; +1,1 %.

PRINCIPALES DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES PRÉVUES POUR MARDI

0830 Commerce international pour le mois de février : Attendu -88,5 milliards de dollars ; Préalable -89,7 milliards de dollars

0945 S&P Global Services PMI Final pour mars : Prior 58.9

0945 S&P Global Composite PMI Final pour mars : Précédent 58.5

1000 ISM N-Manufacturing PMI pour Mars : Attendu 58.4 ; Avant 56.5

($1= C$1.25)