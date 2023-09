Lithium Americas Corp. est une société de ressources basée au Canada. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Thacker Pass, Cauchari-Olaroz et Millennial Projects. Le projet Thacker Pass est en phase de développement, Cauchari-Olaroz est en phase de mise en service, tandis que les projets inclus dans le segment Millennial Projects et Arena Minerals (bassin de Pastos Grandes) sont en phase d'exploration et d'évaluation. Le projet Thacker Pass (Thacker Pass) est un projet de lithium à base sédimentaire situé dans la caldeira de McDermitt, dans le comté de Humboldt, au nord-ouest du Nevada (États-Unis d'Amérique). Le projet Cauchari-Olaroz (Cauchari-Olaroz) est un projet de saumure de lithium situé dans le Salar d'Olaroz et le Salar de Cauchari dans la province de Jujuy, au nord-ouest de l'Argentine. La société Millennial possède deux projets de lithium en Argentine : le projet de lithium Pastos Grandes et le projet de lithium Cauchari East. Le projet Pastos Grandes, situé dans la province de Salta en Argentine, est un gisement de lithium en saumure.

Secteur Exploitations minières et métallurgie