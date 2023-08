Lithium Australia Limited est une société basée en Australie qui se concentre principalement sur la fourniture de métaux énergétiques à l'industrie des batteries. Les secteurs d'activité de la société comprennent le recyclage des batteries, les matériaux pour batteries, les produits chimiques et les matières premières. Son segment Battery Recycling est engagé dans la recherche et le développement d'une technologie de traitement pour le recyclage des batteries mixtes, ainsi que dans la vente de métaux énergétiques récupérés. Son processus implique la récupération des métaux énergétiques sous forme de poussière métallique mixte (MMD), qui est ensuite exportée pour être raffinée. Le segment Battery Materials de la société est engagé dans la recherche et le développement de matériaux de batterie, notamment le ferro-phosphate de lithium (LFP), ainsi que dans la vente de systèmes de stockage d'énergie par batterie. Le segment Chemicals de la société est engagé dans la recherche et le développement d'une gamme de technologies d'extraction et de raffinage pour la récupération de produits chimiques à base de lithium à partir de divers matériaux, notamment le micas de lithium et le spodumène.

Secteur Exploitations minières et métallurgie