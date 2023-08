Lithium Corporation est une société minière en phase d'exploration. La société est engagée dans l'identification, l'acquisition et l'exploration de métaux et de minéraux avec un accent sur la minéralisation de lithium sur des propriétés situées au Nevada, et des propriétés de graphite et d'autres métaux énergétiques en Colombie-Britannique. Les projets de la société comprennent la propriété Fish Lake Valley, la propriété San Emidio et la propriété BC Sugar Flake Graphite. La propriété Fish Lake Valley est une playa enrichie en lithium/boron/potassium, située dans le nord du comté d'Esmeralda, dans le centre-ouest du Nevada. La propriété de San Emidio est située dans le comté de Washoe, dans le nord-ouest du Nevada. La propriété est située à environ 65 miles au nord-nord-est de Reno, Nevada. La propriété BC Sugar Flake Graphite est située dans le complexe métamorphique de Shushwap. Les propriétés de la société comprennent également la propriété North Big Smoky, les concessions Hughes et les propriétés de tantale, d'ETR et de titane de la Colombie-Britannique.