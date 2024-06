Lithium Energi Exploration Inc. est une société canadienne en phase d'exploration. La société se concentre sur l'acquisition, l'exploration et l'évaluation de propriétés de lithium. Elle détient des actifs de saumure de lithium dans la province argentine de Catamarca. Les projets de la société comprennent le projet Laguna Caro, le projet Antofalla Nord et le projet Antofalla Sud. Le projet Laguna Caro comprend huit concessions représentant environ 17 759 hectares (ha). Le projet Antofalla Nord comprend plus de 13 concessions représentant environ 41 496 hectares. Son projet Antofalla Sud comprend plus de 18 concessions représentant environ 69 112 ha. Son projet comprend également le projet Hombre Muerto Norte, qui s'étend sur environ 1 800 hectares au nord du prolifique salar Hombre Muerto. Ses filiales comprennent Lithium Energi Argentina, S.A., Antofalla North, S.A. et Antofalla South, S.A.

Secteur Métaux et minéraux précieux