Lithium ION Energy Ltd, anciennement ION Energy Limited, est une société canadienne qui se consacre à l'exploration et au développement des ressources en lithium dans des juridictions stratégiques. Le projet phare de la société, le projet de saumure de lithium Baavhai Uul, d'une superficie de plus de 81 000 hectares, est un projet d'exploration de saumure de lithium. Elle détient également la licence Urgakh Naran, d'une superficie de plus de 29 000 hectares, très prometteuse en matière de saumure de lithium dans la province de Dorngovi en Mongolie. Le projet de saumure de lithium Urgakh Naran est situé à 150 kilomètres (km) à l'ouest-nord-ouest du projet phare Baavhai Uul Lithium de la société. La société détient également deux nouvelles concessions par jalonnement dans les Territoires du Nord-Ouest (TNO), au Canada, identifiées comme les concessions Little Nahanni (Little Nahanni). Les claims de Little Nahanni couvrent une superficie d'environ 900 hectares. La société détient également le projet de pegmatite au lithium de Bliss Lake dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada (Bliss Lake).

