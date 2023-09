Lithium Power International Limited est une entreprise australienne spécialisée dans le lithium, dont les projets sont répartis dans trois régions distinctes afin de diversifier les activités. L'objectif principal de la société est de développer la mine de lithium à haute teneur du Chili dans le salar de Maricunga, dans une zone appelée le Triangle du lithium. Elle a également élargi ses concessions de prospection de lithium en Australie occidentale. Ses projets comprennent Maricunga JV, Greenbushes, Pilgangoora et Tabba Tabba. Le projet Maricunga est situé dans le Triangle du lithium, dans le nord du Chili. Il est adjacent à l'autoroute Chili-Argentine, à environ 31 170 kilomètres au nord-est de Copiapo et à 25 km du port de Caldera. Le district de Pilgangoora est un district de lithium en roche dure d'importance mondiale. Le projet est situé à environ 152 km par la route de Port Headland. Le projet Tabba Tabba couvre une bande d'environ 20 km d'unités de roches vertes très prometteuses identifiées par cartographie et par des levés magnétiques régionaux.

Secteur Exploitations minières et métallurgie