Lithos Energy Ltd, anciennement Alchemist Mining Inc, est une société canadienne qui fournit des applications de la technologie d'extraction directe du lithium (DLE). La société propose AcQUA, un procédé membranaire d'électro-pression en instance de brevet qui optimise le prétraitement des saumures brutes et concentre ensuite rapidement un chlorure de lithium à l'aide de plusieurs techniques d'extraction directe du lithium. AcQUA est une technologie modulaire capable de convertir l'eau de saumure produite en eau d'irrigation dessalée entièrement purifiée et d'extraire des produits chimiques liquides purs. Elle offre des solutions technologiques pour les eaux usées du pétrole et du gaz dans le cadre de la DLE. AcQUA permet aux exploitants miniers de mettre en œuvre des installations de réutilisation de l'eau économiquement viables et durables. La société exploite une installation de traitement des saumures entièrement opérationnelle à Denver, dans le Colorado (États-Unis). La société se concentre sur le traitement des saumures continentales provenant de plusieurs propriétaires de ressources stratégiques situés aux États-Unis, en Argentine et au Chili.

Secteur Exploitations minières et métallurgie