Litigation Capital Management Limited (LCM) est une société de financement de litiges basée en Australie. La société est principalement engagée dans le financement de litiges et les services de gestion des risques. Elle opère à travers deux modèles d'affaires : les investissements directs et la gestion de fonds/actifs. Elle poursuit trois stratégies d'investissement : Le financement d'une seule affaire, le financement d'un portefeuille d'entreprises et l'acquisition de créances. Elle fournit des financements dans de multiples juridictions et secteurs. Elle apporte son soutien financier aux parties qui recherchent un financement pour une seule affaire et un financement de portefeuille, ainsi que dans le cadre de recours collectifs, de réclamations commerciales, d'arbitrages internationaux et de réclamations résultant d'une insolvabilité. Ses acquisitions de créances comprennent des investissements dans des litiges de moindre importance par le biais de l'acquisition ou de la cession de la cause d'action sous-jacente. Ses produits et services comprennent le financement de litiges pour les entreprises, l'arbitrage international, les cabinets d'avocats, le financement de décaissements, les coûts adverses et la garantie des coûts, et le financement de l'exécution.