Litigation Capital remporte la plainte contre les anciens auditeurs de Carillion, KPMG

(Alliance News) - Litigation Capital Management Ltd a déclaré lundi avoir gagné sa plainte contre les anciens auditeurs de Carillion, KPMG.

Le gestionnaire d'actifs spécialisé dans les solutions de financement des litiges a déclaré que la plainte découlait de la conduite par KPMG de ses audits pour Carillion entre 2014 et 2016, qu'il a portée devant le tribunal commercial de la Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles en mai 2021.

Elle a déclaré qu'un accord confidentiel a été conclu entre les parties, Litigation Capital devant recevoir 3,2 millions de dollars australiens, ou 1,8 million de livres sterling, en tant que commission de performance dans le cadre de son fonds de rendement alternatif mondial géré, appelé "Fonds I".

En effet, la demande d'indemnisation de Carillion a été financée à hauteur de 25 % directement à partir du bilan de Litigation Capital et à hauteur de 7 % à partir du Fonds I.

Elle prévoit également un bénéfice brut de 6,3 millions de dollars australiens après une période d'investissement de 25 mois, y compris la commission de performance de Carillion.

Litigation Capital a décrit la liquidation de Carillion en 2018 comme "la plus grande faillite d'entreprise dans le secteur du bâtiment et de la construction de l'histoire du Royaume-Uni" et qu'elle était "heureuse d'avoir soutenu les créanciers sous-jacents qui ont souffert financièrement de l'effondrement".

"Nous sommes heureux que la première résolution substantielle d'un investissement du Fonds I ait généré des rendements conformes à nos antécédents historiques. En outre, les retours globaux au bilan de Litigation Capital, y compris les commissions de performance après la conclusion de notre premier règlement du Fonds I, démontrent les forces de notre modèle d'affaires de gestion d'actifs et mettent en évidence nos processus approfondis de diligence raisonnable et de sélection des cas", a déclaré Patrick Maloney, directeur général de Litigation Capital.

Les actions de Litigation Capital ont clôturé en hausse de 1,7% à 67,60 pence chacune à Londres lundi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

