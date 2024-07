(Alliance News) - Litix Spa a annoncé lundi que la négociation de ses actions ordinaires a commencé sur le marché Euronext Growth Milan, un système multilatéral de négociation organisé et géré par Borsa Italiana Spa.

Les actions de la société ont clôturé la séance sur une tendance haussière, à un prix de clôture de 1,4748 EUR, en hausse de 5,3 % par rapport au prix de placement de 1,40 EUR.

Au cours de la journée, 219 000 actions ordinaires ont été échangées, pour une valeur totale de 334 503,00 euros.

L'entreprise est une PME innovante qui allie art, technologie, tradition et innovation, offrant, par le biais de trois unités commerciales, des solutions allant de la conception et de la réalisation d'îlots robotisés pour le traitement du marbre et d'autres matériaux, à la création de sculptures et d'autres œuvres d'art et de design, en passant par le développement de matériel et de logiciels pour la fabrication additive et d'autres types de traitement.

Giacomo Massari, président du conseil d'administration et PDG de Litix, a déclaré : "Avec l'introduction en bourse, notre société franchit une étape importante. Un succès qui nous permettra de poursuivre notre croissance et de mettre en œuvre de nouvelles stratégies avec un enthousiasme renouvelé".

"Nous avons eu la confirmation qu'une entreprise comme la nôtre, qui propose des valeurs absolues telles que l'unicité, est attrayante sur le marché, même dans un contexte complexe comme celui que nous connaissons actuellement. Litix représente l'italianité, le savoir-faire, l'adaptabilité, la création de valeur et son exportation dans le monde entier".

"Cet événement marque une impulsion fondamentale qui nous permettra d'accélérer la croissance et d'affronter une nouvelle phase avec engagement, sérieux, la ferme volonté de maintenir l'excellence de nos produits, et avec l'objectif de rendre la fabrication numérique accessible à chaque individu".

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

