Littelfuse, Inc. a annoncé l'ouverture d'une nouvelle usine de fabrication à Piedras Negras, Coahuila, Mexique. Cette nouvelle usine renforce l'engagement de Littelfuse à satisfaire ses clients grâce à une croissance innovante dans le secteur mondial de la protection des circuits industriels et souligne son engagement en faveur du développement durable et de l'investissement dans les communautés locales. Le nouveau site de 106 000 pieds carrés, qui double la capacité de production locale actuelle de Littelfuse tout en conservant une marge d'expansion supplémentaire, est situé à proximité de trois autres sites de l'entreprise dans la ville.

L'héritage et la réputation de Littelfuse en tant que leader de la protection des circuits sont évidents dans cette usine, qui a déjà commencé la production d'une large gamme de produits électriques pour les énergies renouvelables, les centres de données et les télécommunications, la construction commerciale, le chauffage, la ventilation et la climatisation, et les OEM dans l'automatisation des usines et les machines industrielles. Les systèmes d'automatisation innovants de l'installation garantissent la précision et l'efficacité, et permettent un haut degré de personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques des clients. L'installation construite à cet effet utilise des processus de traitement de l'eau qui permettent de ne pas consommer d'eau.

Les compresseurs d'air intelligents, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation à haut rendement, les relais de sécurité et l'utilisation de l'éclairage LED dans l'ensemble de l'installation fournissent de l'énergie de manière efficace et efficiente. L'équipe des opérations de fabrication, qui compte 1 000 employés, est constituée d'une combinaison de talents provenant des sites Littelfuse voisins et de nouvelles recrues. L'usine est entièrement accessible, se trouve à proximité des transports publics et des crèches, et offrira des possibilités accrues de développement de carrière et de soutien à la communauté.