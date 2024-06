Littelfuse, Inc. est une entreprise de fabrication de technologies industrielles. Elle conçoit, fabrique et vend des composants, des modules et des sous-ensembles électroniques dans le monde entier. Ses secteurs d'activité sont l'électronique, le transport et l'industrie. Son segment Électronique comprend des produits proposés dans l'industrie, notamment des fusibles et des accessoires pour fusibles, des fusibles réinitialisables à coefficient de température positif (CTP) et des décharges électrostatiques (ESD) en polymère ; des produits semi-conducteurs, tels que des diodes discrètes de suppression de tension transitoire (TVS), des transistors et diodes à effet de champ à métal-oxyde-semiconducteur au silicium et au carbure de silicium, et des technologies de transistors bipolaires à grille isolée (IGBT). Son segment Transports comprend des technologies de protection des circuits, de contrôle de l'alimentation et de détection pour les fabricants d'équipements d'origine du monde entier. Son segment Industrie comprend la protection des circuits industriels (fusibles industriels), les commandes industrielles (relais de protection, contacteurs, transformateurs) et les capteurs de température.

Secteur Equipements et pièces électroniques