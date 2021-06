LivaNova : conclut la clôture initiale de l'activité relative aux valves cardiaques avec Gyrus Capital

Le transfert des autres entités locales sera effectif plus tard cette année

LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN), une société de technologie médicale et d'innovation leader sur le marché, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait finalisé la clôture initiale de la cession de son activité de valves cardiaques (HV) à Gyrus Capital (Gyrus), une société d'investissement dédiée aux investissements dans les secteurs de la santé et du développement durable, pour une valeur de 60 millions d'euros (73 millions de dollars US). CORCYM, une société indépendante fondée récemment et détenue par des entités financées et contrôlées par Gyrus, gérera l'activité HV.

"La réalisation de la vente de HV à Gyrus Capital permet à LivaNova d'optimiser son portefeuille et de se concentrer davantage sur le cardiovasculaire et la neuromodulation, nos deux domaines d'excellence", a déclaré Damien McDonald, directeur général de LivaNova. "Nous sommes désormais mieux positionnés pour accélérer la croissance de notre cœur de métier, consacrer des ressources à l'exécution d'opportunités prometteuses du pipeline et améliorer notre excellence opérationnelle afin de mieux servir nos patients et d'offrir une valeur maximale à nos actionnaires.”

L'activité HV consiste en un portefeuille complet de produits, dont Perceval®, une valve aortique sans suture unique, et Memo 4D®, un anneau d'annuloplastie mitrale semi-rigide. Avec les valves mécaniques, ce portefeuille répond aux différents besoins des chirurgiens cardiaques et des patients du monde entier. Environ 850 employés seront transférés à CORCYM dans le cadre de l'activité globale HV, qui possède des sites majeursà Saluggia, en Italie, et à Vancouver, au Canada. Aujourd'hui, LivaNova et CORCYM ont finalisé la clôture initiale relative à l'acquisition par CORCYM de l'activité HV de LivaNova. Dans le cadre de la clôture initiale, CORCYM a acquis les infrastructures de fabrication de LivaNova à Saluggia et Vancouver et les actifs connexes dans d'autres zones géographiques, ce qui représentela majeure partie de l'activité HV. Au cours de l'année 2021, les parties prévoient d'achever le transfert des opérations commerciales dans diverses entités juridiques locales.

LivaNova s'attendait à ce que l'activité HV génère des revenus nets d'environ 70 millions de dollars entre le 1er juin et le31 décembre 2021. Après exclusion de ces revenus nets, la croissance des ventes mondiales pour l'ensemble de l'année 2021, à taux de change constant, devrait être comprise entre 0 et 5%. En outre, la société estime une dilution du bénéfice ajusté par action d'environ 0,09 $ liée à la cession, et prévoit désormais un bénéfice ajusté par action compris entre 1,31$ et 1,81$pour l'ensemble de l'exercice 2021. Le cash-flow ajusté exclura le produit de la cession. LivaNova fournira plus de détails sur l'impact financier de la cession lorsqu'elle communiquera ses résultats du deuxième trimestre 2021.

Conseils

Goldman Sachs & Co. LLC a joué le rôle de conseiller financier de LivaNova et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP celui de conseiller juridique.

Medeor fait office de conseiller en matière de transactions et d'affaires pour Gyrus. Les autres conseillers de Gyrus sont : Deloitte - finances, fiscalité et découpage ; Alira Health, Medpass International - commercial ; DuPont Sustainable Solutions - environnement ; Nctm, Gowling WLG et Eversheds-Sutherland - juridique.

À propos de LivaNova

LivaNova PLC est une entreprise mondiale de technologie médicale et d'innovation qui s’appuie sur près decinq décennies d'expérience et sur un engagement sans faille pour donner de l'espoir aux patients et à leurs familles grâce à des technologies médicales innovantes, apportant des améliorations qui changent la vie tantpour la tête que pourle cœur. Basée à Londres, LivaNova emploie environ 3 000 personnes et est présente dans plus de 100 pays, au bénéfice des patients, des professionnels de santé et des systèmes de santé du monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.livanova.com.

À propos de Gyrus Capital

Gyrus Capital est une société d'investissement axée sur les investissements transformationnels dans les secteurs des soins de santé et du développement durable. Basée à Genève, en Suisse, la société se spécialise dans le rachat, pour un montant de 50 à 500 millions de dollars, d'entreprises dotées d'un produit et d'un personnel de qualité, mais qui ne sont pas essentielles pour leurs sociétés mères. Le carve-out de LivaNova HV fait suite à l'acquisition de DuPont Sustainable Solutions (leader mondial du conseil en santé et risques professionnels et sécurité) auprès de E.I. DuPont de Nemours en 2019. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.gyruscapital.com.

À propos de CORCYM

CORCYM est une entreprise mondiale et indépendante de dispositifs médicaux entièrement axée sur des solutions chirurgicales de pointe pour lutter contre les maladies cardiaques structurelles. CORCYM est présente dans plus de 100 pays avec environ 850 employés et assure un soutien solide et continu aux patients, aux professionnels de la santé et aux systèmes de santé du monde entier. www.corcym.com

Utilisation d’indicateurs financiers non conformes aux PCGR (« Principes Comptables Généralement Reconnus »)

Dans ce communiqué de presse, la direction a communiqué des données financières qui présentent des informations financières qui ne sont pas nécessairement conformes aux PCGR. La direction de l'entreprise utilise ces indicateurs pour faciliter le suivi régulier de la performance financière continue de l'entreprise d'un trimestre à l'autre et d'une année à l'autre et pour se comparer à d'autres entreprises de technologie médicale. Les indicateurs financiers non conformes aux PCGR utilisés par la Société peuvent être calculés différemment et peuvent donc ne pas être comparables à des indicateurs portant le même nom utilisés par d'autres sociétés. Ces indicateurs financiers non conformes aux PCGR doivent être considéré comme un complément, et non comme une alternative aux mesures de performance opérationnelle prescrites par les PCGR.

La direction estime que se référer à une croissance comparable à taux de change constant est le meilleur moyen d'évaluer la performance des ventes de LivaNova et de comparer la performance des ventes actuelles aux périodes précédentes sur une base cohérente. La croissance à taux de change constant, une mesure financière non conforme aux PCGR, mesure la variation des ventes entre la période actuelle et les périodes antérieures, en utilisant les taux de change moyens en vigueur au cours de la période antérieure applicable.

LivaNova calcule des indicateurs financiers non PCGR prospectifs sur la base de prévisions internes qui omettent certains montants qui seraient inclus dans les indicateurs financiers PCGR. Par exemple, les projections prospectives de croissance du chiffre d'affaires net sont estimées à taux de change constant et excluent l'impact des fluctuations des devises étrangères. Ces prévisions de bénéfice dilué par action ajusté non-GAAP exclut des éléments tels que, mais sans s'y limiter, les variations de la juste valeur des accords de contrepartie conditionnelle, les charges de dépréciation d'actifs et les coûts de remise en état de produits qui seraient inclus dans des indicateurs financiers comparables conformes aux PCGR. La mesure PCGR la plus directement comparable pour le Chiffre d’Affaires net à taux de change constant et le bénéfice dilué ajusté par action est le Chiffre d’Affaires net, le taux d'imposition effectif et le bénéfice par action, respectivement. Cependant, les ajustements financiers non conformes aux PCGR sur une base prospective sont sujets à l'incertitude et à la variabilité car ils dépendent de nombreux facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, l'effet des fluctuations des taux de change, les impacts d'acquisitions ou de cessions potentielles, les gains ou les pertes sur la vente potentielle d'activités ou d'autres actifs, les coûts de restructuration, les activités de fusion et d'intégration, les variations de la juste valeur des accords de contrepartie conditionnelle, les coûts de remise en état des produits, les charges de dépréciation d'actifs et l'impact fiscal des éléments susmentionnés, les changements de législation fiscale ou autres questions fiscales. Par conséquent, les rapprochements avec les indicateurs financiers GAAP prospectifs les plus directement comparables ne sont pas disponibles sans un effort déraisonnable.

La société estime également que les indicateurs financiers ajustés utilisés par LivaNova facilitent l'examen par la direction de la performance opérationnelle de la société, servent de base à la planification stratégique et aident à l’élaboration des plans de rémunération variable. En outre, les indicateurs financiers ajustés permettent aux investisseurs d'évaluer la performance de base de la société pour différentes périodes sur une base plus comparable et cohérente, et avec d'autres entités du secteur des technologies médicales en ajustant les éléments qui ne sont pas liés aux opérations en cours de la société ou qui font partie du cours normal des affaires.

Déclaration de Safe Harbor

Ce communiqué de presse contient des "déclarations prospectives" concernant les buts, croyances, attentes, stratégies, objectifs, plans et hypothèses sous-jacentes de LivaNova et d'autres déclarations qui ne sont pas nécessairement basées sur des faits historiques. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant la transaction HV, y compris, sans s'y limiter, la probabilité ou le calendrier de la réalisation de la partie restante de la vente de l'activité HV. Les facteurs importants qui peuvent entraîner une différence entre les résultats réels incluent, mais ne sont pas limités à : (i) la capacité de LivaNova à mener à bien la vente des parties restantes de l'activité HV ; (ii) l'incapacité à obtenir les approbations réglementaires ou autres applicables en temps voulu ou autrement ; (iii) l'incapacité à satisfaire aux autres conditions de la transaction proposée ; (iv) le temps nécessaire pour réaliser la transaction proposée, qui peut être plus long que prévu pour diverses raisons ; et (v) les coûts ou les responsabilités inattendus qui peuvent découler de la vente de l'activité HV. La liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Vous devez examiner attentivement les facteurs précédents et les autres risques et incertitudes qui affectent l'activité de LivaNova, y compris ceux décrits dans la section "Facteurs de risque" des rapports annuels de LivaNova sur le formulaire 10-K, des rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q, des rapports courants sur le formulaire 8-K et d'autres documents déposés de temps à autre auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. LivaNova ne donne aucune garantie (1) que LivaNova atteindra ses objectifs, ou (2) concernant tout résultat ou le timing associé, dans chaque cas, en ce qui concerne toute action réglementaire, procédure administrative, enquête gouvernementale, litige, warning letter décret de consentement, réductions de coûts, stratégies commerciales, tendances des bénéfices ou des revenus ou résultats financiers futurs. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les informations contenues dans ce communiqué de presse pour refléter des événements ou des circonstances survenant ultérieurement.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210601005441/fr/