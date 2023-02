GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Live Co en hausse grâce aux fortes ventes de billets pour la Formule E

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses sur l'AIM à Londres ce vendredi.

AIM - GAGNANTS

Live Co Group PLC, en hausse de 9,8% à 2,58 pence, fourchette à 12 mois 1,75p-13p. La société d'événements en direct, de divertissement et d'événements sportifs déclare que 21 000 billets pour une course de Formule E ont été vendus. La course doit avoir lieu à Cape Town ce week-end. Le président David Ciclitira déclare : "Je suis ravi que les billets pour cette course inaugurale aient été vendus et j'attends avec impatience la course dans cette ville emblématique du Cap ce week-end."

Star Phoenix PLC, hausse de 6,0% à 2,3 pence, fourchette sur 12 mois 0,3p-2,6p. Les actions de la société pétrolière et gazière axée sur Trinidad et l'Indonésie terminent une semaine riche en événements sur une note élevée, après que la société ait été rétablie sur le marché AIM mercredi. Ceci avait suivi la publication de ses résultats annuels retardés pour son année à Juin, qu'elle a publié mardi. L'action est en forte hausse par rapport à 0,4 pence en janvier avant la suspension.

AIM - LOSERS

ECR Minerals PLC, en baisse de 8,3 % à 0,67 p, fourchette sur 12 mois : 0,56 p-17 p. L'explorateur aurifère axé sur l'Australie a trouvé 17,77 grammes d'or par tonne sur le prospect Blue Moon, à Bailieston dans le Victoria, en Australie. Les meilleurs résultats proviennent du trou BBMDD010, ce qu'ECR avait prévu. Elle souligne qu'elle a trouvé 4,56 grammes d'or par tonne dans le trou à partir de 84,9 mètres de profondeur. "Nous avons pour la plupart constaté une continuité des teneurs dans les résultats des trous annoncés aujourd'hui", déclare le directeur général Andrew Haythorpe. On trouve 0,25 gramme d'or par tonne dans le trou BBMDD009 et 0,72 gramme d'or par tonne dans le trou BBMDD011.

Webis Holding PLC, en baisse de 3,5% à 2,08p, fourchette sur 12 mois 1,04p-3,55p. La société de jeux basée sur l'île de Man affiche une perte avant impôts de 325 000 USD au cours des six mois se terminant le 30 novembre, se creusant par rapport à une perte avant impôts de 70 000 USD en 2021. La société indique que le revenu pour la période s'est élevé à 6,2 millions USD, soit une baisse de 8,8 % par rapport aux 6,8 millions USD de l'année précédente. Webis note que des "conditions météorologiques sévères sans précédent" en Californie pendant l'hiver ont entraîné un manque de contenu en raison de l'annulation de sept réunions de course. Les conditions se sont améliorées, et la société s'attend à des transactions solides jusqu'à la fin de la saison, fin avril, dit Webis.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

