La branche Bricklive de Live Co signe un contrat avec le zoo de Détroit.

Live Co Group PLC - société d'événements en direct, de divertissement et d'événements sportifs basée à Surrey, en Angleterre - déclare que Bricklive Animal Paradise et Supersized ont signé un contrat avec RWS Entertainment pour le Zoo de Détroit. Le Zoo de Détroit a ouvert ses portes au public en 1928 et s'étend sur 125 acres avec de nombreux habitats naturalistes. Bricklive est l'une des quatre divisions de Live Co. Elle consiste en un "réseau de spectacles de fans et de tournées dirigés par des partenaires et utilisant le contenu créé par Bricklive dans le monde entier". En vertu de l'accord, Bricklive présentera des animaux et des insectes au zoo pendant les vacances d'été, du 27 mai au 4 septembre.

Le groupe Bricklive affirme également qu'il retrouve lentement le niveau de compandialité qui prévalait avant la création de Bricklive, avec la signature de nouveaux contrats.

Le président du conseil d'administration, David Ciclitira, déclare : "Je suis heureux que Bricklive continue de s'appuyer sur sa stratégie américaine. Les plus gros contrats de zoos génèrent des revenus d'environ 125 000 à 250 000 GBP chacun, ils constituent donc une part importante de l'activité de Bricklive".

Cours actuel de l'action : 2,48 pence

Évolution sur 12 mois : baisse de 55 %.

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

