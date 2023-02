Les actions de Live Co bondissent grâce aux droits de licence d'un million de dollars pour un concert de K-Pop.

(Alliance News) - Live Co Group PLC a déclaré lundi que K-Pop Lux Ltd a signé un nouvel accord avec Birdman Inc, une entreprise de branding et de promotion, pour collaborer à l'organisation d'un concert de K-Pop.

Live Co est un groupe de divertissement et d'événements en direct basé à Surrey. K-Pop Lux est une division de la société qui organise, promeut et copromet des concerts de K-pop en Europe et en Asie.

Les actions de Live Co ont bondi de 36 % à 3,41 pence chacune à Londres lundi matin.

Selon les termes de l'accord, K-Pop Lux, travaillera avec Birdman à la mise en scène et à la promotion d'un concert annuel qui aura lieu à Nagoya, au Japon, les 10 et 11 juin, pendant quatre ans.

KPL agira en tant que producteur exécutif du concert, en concluant un accord séparé avec Live Company Korea selon lequel cette dernière identifiera et contractera avec les artistes K-Pop qui apparaîtront au concert. En 2023, il y aura un minimum de sept groupes ou artistes individuels convenus mutuellement qui se produiront chaque jour.

Birdman sera responsable de la mise en scène du concert, y compris du contrat et de la location du lieu, ainsi que de tous les frais connexes et de la promotion dans tout le Japon. Sous réserve du paiement de ses engagements contractuels, Birdman conservera l'argent de la vente des billets.

En contrepartie de la fourniture du nom de la marque et de la mise en place d'une stratégie numérique et de relations publiques à l'échelle internationale, K-Pop Lux recevra des droits de licence de 1,0 million USD, payables en trois tranches : 450 000 USD immédiatement exigibles ; 300 000 USD le 31 mars ; et 250 000 USD en avril.

