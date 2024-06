Live Company Group plc est une société d'événements et de divertissements en direct. La société opère par le biais de quatre divisions : BRICKLIVE, Live Company Sports and Entertainment (LCSE), K.Flex et StART Art Global. Sa division BRICKLIVE consiste en un réseau de spectacles itinérants dirigés par des partenaires et basés sur les fans. BRICKLIVE est un fournisseur mondial de contenu pour les événements basés sur les briques. BRICKLIVE utilise des briques de construction pour créer des expositions et des événements dans le monde entier. La division LCSE gère un certain nombre d'événements mondiaux dans les domaines du sport, du divertissement et du style de vie, notamment la Volvo Ocean Race, les coupes du monde de triathlon ITU organisées au Cap et à Abou Dhabi, les festivals du vin de Stellenbosch, le championnat mondial de rallycross de la FIA, le E-Prix de Cape Town de Formule E et Cape Fest. La troisième division est K-Pop, qui possède la marque K.Flex. K.Flex est le méga-festival de musique K-Pop en Europe. StART Art Global est une plateforme de commerce électronique d'art pour les artistes, les galeries et les collectionneurs.

Secteur Publicité et marketing